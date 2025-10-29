Арсенал - Брайтън (съставите)

Арсенал и Брайтън излизат в среща от 1/8-финалите в турнира за Карабао Къп.



Първият съдийски сигнал на "Емиратс Стейдиъм" е насрочен за 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя.

"Артилеристите" стартираха участието си в турнира чак от третия кръг и до този момент имаха само един съперник. Това бе третодивизионният Портвейл, срещу който момчетата на Микел Артета нямаха особени затруднения и взеха пестелив успех с 2:0. Лондончани не са печелили този трофей от 1993 г., когато на финала победиха Шефийлд Уензди. От тогава три пъти влизаха в битката на големия финал, но и трите пъти се проваляха. Първо, през 2007 г. те преклониха глава пред дрийм тийма на Челси с Жозе Моуриньо, след това през 2011 г. получиха болезнен шамар от втородивизионния Бримингам Сити, а накрая през 2018 г. нямаха шансове срещу Манчестър Сити и Джосеп Гуардиола.

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

"Чайките" от своя страна започнаха участието си в Карабао Къп малко по-рано във втория кръг. Подобно на днешния си съперник не срещнаха елитен съперник, като и в двата си мача до този момент бяха гости. Първо, възпитаниците на Фабиан Хюрцелер разбиха с 6:0 Оксфорд от Чемпиъншип, а след това писаха "шестица" и на Бранзли от Лига 1. Брайтън за разлика от съперника си, не е печелил трофея никога, а при евентуален успех днес, със сигурност ще се превърне в един от фаворитите за отличието.

Обновен Брайтън прегази Оксфорд за "Карабао къп", дебютанти с голове

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Mosquera and Hincapie at the back

©️ Merino skippers the side

🆕 Dowman and Harriman-Annous start for the first time



Let's book our spot in the next round, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) October 29, 2025

АРСЕНАЛ - БРАЙТЪН



КАРАБАО КЪП, 1/8-ФИНАЛ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



АРСЕНАЛ: 13. Kепа Арисабалага, 4. Бен Уайт, 3. Кристиан Москера, 5. Пиеро Инкапие, 49. Майлс Люис-Скели, 23. Микел Мерино, 16. Кристиан Ньоргор, 22. Итън Нуанери, 10. Еберичи Езе, 56. Макс Дауман, 71. Андре Анус

МЕНИДЖЪР: Микел Артета



БРАЙТЪН: 230. Джейсън Стийл, 24. Ферди Кадиоглу, 6. Жан Пол ван Хеке, 42. Диего Копола, 29. Максим Де Кайпер, 17. Карлос Балеба, 21. Оливие Боскали, 25. Диего Гомес, 19. Харалампос Костулас, 10. Жоржиньо Рютер, 9. Стефанос Цимас

МЕНИДЖЪР:



НАЧАЛО: 29 октомври 2025 г. (сряда) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Емиратс" (Лондон)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: С. Барът