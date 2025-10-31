Пирин (Разлог) приема съседния в класирането Оборище (Панагюрище)

Пирин 1941 (Разлог) е домакин на Оборище (Панагюрище) в мач от 15-тия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в събота, 1-ви ноември, от 14:00 часа на стадион „Септември“ в Разлог. След равенството в гостуването на съседите от Банско, „сините“ ще посрещнат съседен отбор, но в класирането в шампионата.

Пирин е 13-ти с 16 точки, докато Оборище има една по-малко и заема 14-ата позиция. Отборът от Разлог спечели последното си домакинство с 4:3 срещу съименниците си от Гоце Делчев, така че в събота ще търси втори домакински успех поред, както и трети в четири мача на стадион „Септември“.

През миналия сезон обаче Пирин отстъпи с 2:5 у дома на този опонет и допусна втора поредна загуба от Оборище. Мачът не бе толкова отдавна, изигра се на 24 май тази година. Оборище обаче тогава беше сред лидерите, а сега е далеч от челните позиции и е завоювал само две точки в гостувания през кампанията.

Интересното е, че двата тима освен със сходни точки, са и със сходни показатели в отбелязаните и допуснатите голове. „Сините“ са вкарали 18 гола, докато бъдещите им гости – 15. И двата тима са допуснали по 19 попадения в своята врата.