  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Разлог)
  3. Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 20:27
  • 181
  • 0
Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

Пирин (Разлог) постигна успех, достигайки до финала на област Благоевград за Купата на аматьорската лига. Отборът от Разлог победи убедително с 4:1 съименниците си от Гоце Делчев в домакински мач, изигран на стадион "Септември".

През първото полувреме възпитаниците на Христо Джоджов отбелязаха само едно попадение, което им донесе минимален аванс на почивката. След почивката тимът от Разлог бе по-добър и уверено си осигури място на финала. С два гола се отличи Петър Попадийн, а по един вкараха Петър Дънгов и юношата Спас Милин от дузпа.

Днешната победа е трета за "сините" в последните четири мача.

