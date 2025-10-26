Популярни
Банско и Разлог не си вкараха в дербито на Пирин

  26 окт 2025 | 10:09
Банско и Разлог не си вкараха в дербито на Пирин

Отборите на Банско  и Пирин Разлог не успяха да се победят в двубой от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Местното дерби, което се проведе на стадион „Свети Петър“ в Банско, завърши 0:0. Любопитното е, че Банско и през пролетта не успя да победи у дома съседите от Разлог, като през февруари загуби с 0:2.

Това е четвъртото равенство за отбора от Разлог през този сезон. Те записаха четири победи и шест загуби, което им отрежда актив от 16 точки.Банско пък е на 9-та позиция с 18 точки. В следващия кръг тимът ще се завърне в Разлог, където ще посрещне Оборище (Панагюрище). Мачът ще се състои в събота, 1 ноември, от 14:00 часа.За Банско предстои гостуване на Германея Сапарева баня.

