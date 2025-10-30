Тотален шок за Вилфредо Леон при първото му посещение в Полша

Голямата звезда на световния волейбол Вилфредо Леон говори искрено и лично в подкаста „В сянката на спорта“, който е воден от бившия полски национал Лукаш Кадзиевич.

„Сега ще бъде смешно. Летях от Куба, където беше 31 градуса по Целзий. Спомням си, че казах на мама и татко, че един суитшърт вероятно ще е достатъчен. Носех маратонки, изработени от плат, повече за слънце, отколкото за зимата. И летях. Кацнах в Полша и температурата беше -8 или -10 градуса по Целзий. Хората в самолета ме гледаха, сякаш не знаех къде съм“, спомня си Вилфредо Леон за първото си посещение в Полша.

И това беше само началото. Вилфредо Леон се присъедини към националния отбор на Полша благодарение на съпругата си Малгожата, с която се запознава онлайн преди 12 години.

Първата им среща на живо се състоя през 2011 година в Гданск по време на финалите на Световната лига.

Сега Вилфредо Леон си спомня за този ден и... лютия студ, който го посрещна в Полша.

„Беше толкова студено... Веднага ми казаха, че трябва да отида на чай. Тя ми донесе яке“, спомня си кубинецът, който сега се състезава за Полша.

