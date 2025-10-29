Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

Голямата звезда на световния волейбол Вилфредо Леон говори искрено и лично за нещо, което е можело да промени напълно живота му.

„Държах плика в ръка. Видях парите и... почувствах се зле“, разкри Вилфредо Леон във втората част на подкаста „В сянката на спорта“, който е воден от бившия полски национал Лукаш Кадзиевич.

Това е неизвестна до момента история за шокиращата оферта от Турция, която Вилфредо Леон е получил, за да представлява страната им.

Пликът съдържал 20 000 евро, а Леон дори не трябвало да се връща у дома. И това не е всичко. Вилфедо Леон отлетя от Куба за Полша през 2014 г. и година по-късно получи полско гражданство.

Универсалният волейболист играе за полския национален отбор от 2019 година, но във втората част на подкаста „В сянката на спорта“ разкри, че съдбата му е можела да се развие съвсем различно. Преди това турци са му предлагали цяло състояние – незаконно.

„Чувствах се зле.“ Тогава Леон е бил на 16 години и целият свят знаеше, че е гигантски талант. По време на Световната лига в Сърбия – където той представляваше родината си – хора дойдоха в хотелската му стая с предложение, което той не можеше да откаже.

„Държах плик в ръка. Видях тези пари и... почувствах се зле. Мама, татко – какво ще кажат за това? И как ще оцелея, без да ги видя? Не познавах тази страна“, разкри Леон, който втора година е съотборник с капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов в Богданка (Люблин).

„Колко искаха да ви платят турците, за да представлявате страната им?“, попита интервюиращият Лукаш Кадзевич.

„Много пари. И за всяка година, в която представлявам Турция.“

В предишно интервю за TVP Sport, Леон призна, че пликът съдържа 20 000 евро, еквивалент на 10 години работа в Куба плюс заплатите на майка му и баща му. Въпреки това, въпреки че съотборниците му често „изчезвали“ по време на пътувания до Европа, той отхвърлил предложението. Както бе признал по-рано, „той смятал, че това е твърде голям риск и не е за него“.

Седем години по-късно той стана поляк.

Вилфредо Леон за житейските си избори. Как е стигнал до Полша В предаването на Лукаш Кадзевич той призна, че е искал да промени гражданството си и да живее в Европа, но легално. Това би му позволило да посети семейството си в Куба и да не се превърне в беглец. Не било лесно – чакал година и половина за паспорт и виза. Когато получил парите, той почти веднага заминал за Полша, за да се присъедини към Малгожата, с която се запознал онлайн и която в крайна сметка станала негова съпруга.

Вилфредо Леон е на 32 години и е една от най-големите звезди в световния волейбол.

