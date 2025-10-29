Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

  • 29 окт 2025 | 16:54
  • 8940
  • 0

Голямата звезда на световния волейбол Вилфредо Леон говори искрено и лично за нещо, което е можело да промени напълно живота му.

„Държах плика в ръка. Видях парите и... почувствах се зле“, разкри Вилфредо Леон във втората част на подкаста „В сянката на спорта“, който е воден от бившия полски национал Лукаш Кадзиевич.

Това е неизвестна до момента история за шокиращата оферта от Турция, която Вилфредо Леон е получил, за да представлява страната им.

Пликът съдържал 20 000 евро, а Леон дори не трябвало да се връща у дома. И това не е всичко. Вилфедо Леон отлетя от Куба за Полша през 2014 г. и година по-късно получи полско гражданство.

Универсалният волейболист играе за полския национален отбор от 2019 година, но във втората част на подкаста „В сянката на спорта“ разкри, че съдбата му е можела да се развие съвсем различно. Преди това турци са му предлагали цяло състояние – незаконно.

„Чувствах се зле.“ Тогава Леон е бил на 16 години и целият свят знаеше, че е гигантски талант. По време на Световната лига в Сърбия – където той представляваше родината си – хора дойдоха в хотелската му стая с предложение, което той не можеше да откаже.

„Държах плик в ръка. Видях тези пари и... почувствах се зле. Мама, татко – какво ще кажат за това? И как ще оцелея, без да ги видя? Не познавах тази страна“, разкри Леон, който втора година е съотборник с капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов в Богданка (Люблин).

„Колко искаха да ви платят турците, за да представлявате страната им?“, попита интервюиращият Лукаш Кадзевич.

„Много пари. И за всяка година, в която представлявам Турция.“

В предишно интервю за TVP Sport, Леон призна, че пликът съдържа 20 000 евро, еквивалент на 10 години работа в Куба плюс заплатите на майка му и баща му. Въпреки това, въпреки че съотборниците му често „изчезвали“ по време на пътувания до Европа, той отхвърлил предложението. Както бе признал по-рано, „той смятал, че това е твърде голям риск и не е за него“.

Седем години по-късно той стана поляк.

Вилфредо Леон за житейските си избори. Как е стигнал до Полша В предаването на Лукаш Кадзевич той призна, че е искал да промени гражданството си и да живее в Европа, но легално. Това би му позволило да посети семейството си в Куба и да не се превърне в беглец. Не било лесно – чакал година и половина за паспорт и виза. Когато получил парите, той почти веднага заминал за Полша, за да се присъедини към Малгожата, с която се запознал онлайн и която в крайна сметка станала негова съпруга.

Вилфредо Леон е на 32 години и е една от най-големите звезди в световния волейбол.

przegladsportowy.onet.p

Следвай ни:

Още от Волейбол

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25619
  • 5
Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

  • 29 окт 2025 | 12:17
  • 8250
  • 3
Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

  • 29 окт 2025 | 11:32
  • 1042
  • 2
Христина Вучкова с 11 точки, Протон с трета победа в Русия

Христина Вучкова с 11 точки, Протон с трета победа в Русия

  • 29 окт 2025 | 11:01
  • 773
  • 3
Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

  • 29 окт 2025 | 00:10
  • 1963
  • 1
Влади Гърков с 12 точки, Сен-Назер с втора победа във Франция

Влади Гърков с 12 точки, Сен-Назер с втора победа във Франция

  • 28 окт 2025 | 23:52
  • 2208
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

  • 29 окт 2025 | 17:42
  • 57090
  • 104
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 81724
  • 95
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25619
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 13965
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 43596
  • 31
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 23312
  • 15