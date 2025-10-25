Изключителен Алекс Грозданов с 16 точки (7 блока) при успех на Богданка над ЗАКСА

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов изигра поредния си изключителен мач с екипа на шампиона на Полша Богданка ЛУК (Люблин).
Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, постигнаха много трудна домакинска победа над ЗАКСА (Кендженджин-Козле) с 3:2 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 15:10) в мач от втори кръг на полската PlusLiga.
Двубоят се игра в препълнената до краен предел с 4221 зрители зала “Глобус” в Люблин.
Алекс Грозданов реализира страхотните 16 точки (1 ас, 7 блока, 56% ефективност в атака - +11) и бе втори по резултатност за домакините.
Кевин Сасак стана най-резултатен за Богданка с 20 точки (2 блока, 62% ефективност в атака - +15).
Резервата Джаксън Йънг записа 15 точки (2 аса, 52% ефективност в атака, 18% перфектно и 45% позитивно посрещане - +5) и спаси 10 топки в защита.
Звездата Вилфредо Леон се отчете с 14 точки (3 блока, 35% ефективност в атака, 17% перфектно и 30% позитивно посрещане - +6).
Световният шампион с Италия Камил Рихлицки бе най-резултатен в мача с 27 точки (2 блока, 60% ефективност в атака - +22) за ЗАКСА.
Карол Урбанович добави още 10 точки (3 аса, 2 блока, 55% ефективност в атака - +9).
БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ЗАКСА (КЕНДЖЕНДЖИН-КОЗЛЕ) 3:2 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 15:10)
БОГДАНКА: Марчин Коменда 3, Кевин Сасак 20, Вилфредо Леон 14, Илир Ено 1, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 16, Финиън МакКарти 10 - Талес Хос-либеро (Джаксън Йънг 15, Матеуш Малиновски, Якуб Вахник)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА
ЗАКСА: Куин Айзъксон, Камил Рихлицки 27, Рафал Шимура 8, Игор Гробелни 7, Шимон Ящкубишчак 7, Карол Урбанович 10 - Матеуш Чункевич-либеро (Матеуш Речко 2, Якуб Шимански 2, Марчин Кравецки)
Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ.