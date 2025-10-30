Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел разкри как се е справил с всички слухове, които свързваха четирикратния световен шампион Макс Верстапен с неговото място в отбора на Мерцедес за сезон 2026 във Формула 1.

Тези слухове се появиха още в началото на годината и продължиха до малко преди лятната пауза, когато Верстапен обяви, че ще остане в Ред Бул. Впоследствие Мерцедес удължи договорите на Ръсел и Андреа Кими Антонели, а те бяха обявени след победата на Ръсел в Сингапур, която беше неговата втора на сезона.

Пред медиите Ръсел обясни, че за него тези слухове са били просто шум, който е влизал през едното ухо и е излизал през другото. Британецът също така разкри, че се е постарал да отговори на всички тези спекулации с карането си на пистата, което той е пренесал на следващото ниво.

„Търсиш всеки малък напредък, с който да се качиш на следващото ниво. Няма едно конкретно нещо, което направи разлика. Съвкупност е от вярата в моите способности, увереността ми в колата, увереността ми към групата от инженери, които влияят пряко на моето представяне на пистата.



„От психологическа гледна точка аз също съм събрал добра група от хора около мен, далеч от пистата, които ми помагат да съм концентриран, когато дойда на пистата. Страничният шум си беше просто шум, при това само в четвъртък, а за мен той влизаше през едното ухо и излизаше през другото“, обясни Ръсел.

