Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

  • 30 окт 2025 | 16:09
  • 612
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел разкри как се е справил с всички слухове, които свързваха четирикратния световен шампион Макс Верстапен с неговото място в отбора на Мерцедес за сезон 2026 във Формула 1.

Тези слухове се появиха още в началото на годината и продължиха до малко преди лятната пауза, когато Верстапен обяви, че ще остане в Ред Бул. Впоследствие Мерцедес удължи договорите на Ръсел и Андреа Кими Антонели, а те бяха обявени след победата на Ръсел в Сингапур, която беше неговата втора на сезона.

Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026
Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026

Пред медиите Ръсел обясни, че за него тези слухове са били просто шум, който е влизал през едното ухо и е излизал през другото. Британецът също така разкри, че се е постарал да отговори на всички тези спекулации с карането си на пистата, което той е пренесал на следващото ниво.

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес
Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

„Търсиш всеки малък напредък, с който да се качиш на следващото ниво. Няма едно конкретно нещо, което направи разлика. Съвкупност е от вярата в моите способности, увереността ми в колата, увереността ми към групата от инженери, които влияят пряко на моето представяне на пистата.

„От психологическа гледна точка аз също съм събрал добра група от хора около мен, далеч от пистата, които ми помагат да съм концентриран, когато дойда на пистата. Страничният шум си беше просто шум, при това само в четвъртък, а за мен той влизаше през едното ухо и излизаше през другото“, обясни Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 716
  • 0
Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

  • 30 окт 2025 | 14:43
  • 975
  • 1
Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

  • 30 окт 2025 | 14:03
  • 1030
  • 0
Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"

Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"

  • 30 окт 2025 | 13:47
  • 4243
  • 1
Защо Ландо Норис доминира толкова сериозно в Мексико?

Защо Ландо Норис доминира толкова сериозно в Мексико?

  • 30 окт 2025 | 13:21
  • 4811
  • 1
Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

  • 29 окт 2025 | 13:19
  • 2060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

  • 30 окт 2025 | 16:30
  • 8415
  • 4
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 42164
  • 67
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 37096
  • 54
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 21848
  • 35
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 11071
  • 39
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 15633
  • 26