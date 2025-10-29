Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Ръководството на Лудогорец обяви, че преговаря за раздяла с треньора Руи Мота. Поради тази причина разградчани ще бъдат водени в мача за Купата срещу Черноморец от Тодор Живондов - наставник на втория тим на "орлите".



Лудогорец загатна, че ще има още промени, които ще засегнат спортно-техническото ръководство на клуба.

"Лудогорец съобщава, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.

Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор", пишат "орлите" на своя сайт.