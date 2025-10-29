Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец с важна информация за билетите за гостуването в Будапеща

Лудогорец с важна информация за билетите за гостуването в Будапеща

  • 29 окт 2025 | 17:06
  • 638
  • 1
Лудогорец с важна информация за билетите за гостуването в Будапеща

Лудогорец съобщава, че вече се продават билетите за мача от основната фаза на Лига Европа срещу Ференцварош. Двубоят в Будапеща е на 6 ноември (четвъртък) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион "Групама Арена".

Цената на един билет е 16 евро.

Продажбата се извършва по следния начин:

За фенове от Разград – плащане в евро на клубната база и издаване на ваучер.
За фенове от България и такива, живеещи извън страната – със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Получаването на билетите ще се извършва в деня на мача пред входа на сектор "Е" на стадион "Групама Арена".

Процедурата по издаване на билет чрез заявка по имейл е следната:

Всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до вторник (4 ноември) 18:00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да се извърши плащане по сметка на Лудогорец.

След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще получи ваучер с уникален баркод, който гарантира, че мястото за мача е успешно заплатено.

В деня на срещата, 6 ноември (четвъртък), ваучерите ще бъдат заменяни за валидни билети пред сектор "Е" на "Групама Арена".

