ПФК Локомотив (Пд): Да направим дербито празник за града и за футбола

ПФК Локомотив Пловдив отправи призив към феновете преди дербито с Ботев Пловдив:

"Уважаеми локомотивци,

Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион „Локомотив“ ще бъде арена на този двубой.

Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град. Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване. Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.

Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.

Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.

ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.

Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани!

Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ".