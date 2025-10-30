Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. ПФК Локомотив (Пд): Да направим дербито празник за града и за футбола

ПФК Локомотив (Пд): Да направим дербито празник за града и за футбола

  • 30 окт 2025 | 13:25
  • 248
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Да направим дербито празник за града и за футбола

ПФК Локомотив Пловдив отправи призив към феновете преди дербито с Ботев Пловдив:

"Уважаеми локомотивци,
Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион „Локомотив“ ще бъде арена на този двубой.
Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град. Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване. Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.
Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.
Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.
ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.
Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани!
Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Българин пред подпис със Словачко

Българин пред подпис със Словачко

  • 30 окт 2025 | 10:26
  • 1567
  • 2
ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

ЦСКА изчисти съблекалнята си в Севлиево, домакините благодариха

  • 30 окт 2025 | 10:25
  • 1495
  • 9
"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

"Лигата на талантите" с обзор на 11-ия кръг при 16-годишните

  • 30 окт 2025 | 10:11
  • 952
  • 1
Калпаков: След първия гол рухнахме

Калпаков: След първия гол рухнахме

  • 30 окт 2025 | 10:10
  • 942
  • 0
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3588
  • 5
Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

Иван Колев: Отлична възможност да премерим силите си с Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 09:33
  • 1428
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

Черноморец 1:1 Лудогорец, "орлите" изравниха с вратарски гол

  • 30 окт 2025 | 13:57
  • 8068
  • 15
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 24184
  • 27
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 12139
  • 23
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 3588
  • 5
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 14187
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 8772
  • 1