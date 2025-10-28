Триумфът на Норис в Мексико се оказа най-убедителният този сезон

В неделя Ландо Норис спечели надпреварата за Гран При на Мексико Сити по убедителен начин, триумфирайки с аванс от цели 30.3 секунди пред завършилия на второто място Шарл Леклер.

Това се оказа, че е и най-голямата разликата между първите двама на финала от началото на сезон 2025 във Формула 1. До момента най-голямата разлика между първия и втория беше от Гран При на Италия на „Монца“, когато Макс Верстапен спечели с преднина от 19.2 секунди пред Норис.

Ландо Норис изравни постижение на Шумахер с победата си в Мексико

Другите два случая, в които победителят печели с аванс от повече от десет секунди са от Бахрейн и Азербайджан, когато съответно Оскар Пиастри и Верстапен триумфираха с преднина от респективно 15.5 и 14.6 секунди. А най-малката разлика на финала в състезание, което е завършило при зелен флаг, е от Гран При на Унгария, когато Норис и Пиастри бяха разделени от само 0.7 секунди. Иначе в Канада Джордж Ръсел спечели с 0.2 секунди пред Верстапен, но състезанието на „Жил Вилньов“ завърши зад колата на сигурността, което обяснява тази малка разлика.

