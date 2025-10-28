Ландо Норис изравни постижение на Шумахер с победата си в Мексико

С победата си в неделната Гран При на Мексико Сити Ландо Норис изравни постижение на легендарния Михаел Шумахер.

За британеца успехът на „Ерманос Родригес“ беше десети в неговата кариера, като той дойде на десета различна писта. Така той става едва вторият пилот в историята на Формула 1, който печели първите си десет победи на десет различни писти. Предишните девет победи на Норис дойдоха в Маями (2024), Нидерландия (2024), Сингапур (2024), Абу Даби (2024), Австралия (2025), Монако (2025), Австрия (2025), Великобритания (2025) и Унгария (2025).

Седемкратният шампион Шумахер спечели своята първа на „Спа“ през 1992 година, а след това германецът постига следващите си девет успеха на „Ещорил“ (Португалия 1993), „Интерлагос“ (Бразилия 1994), „Айда“ (Пасифика 1994), „Имола“ (Сан Марино 1994), Монако 1994, „Жил Вилньов“ (Канада 1994), „Маникур“ (Франция 1994), „Хунгароринг“ (Унгария 1994) и „Херес“ (Европа 1994). Важно е да се отбележи, че преди успеха си на „Херес“ Шумахер печели и на „Спа“ през 1994 година, но по-късно бива дисквалифициран за прекалено голямо износване на дървената планка на неговия автомобил, така че този успех не се брой.

Снимки: Gettyimages