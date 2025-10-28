Популярни
Гласнер: Не се крием

  • 28 окт 2025 | 20:25
  • 842
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер смята, че капитанът на тима Марк Геи е способен да успее навсякъде, на фона на информациите, че Байерн Мюнхен е поредният кандидат на подписа на английския защитник. Централният защитник, чийто договор изтича в края на настоящия сезон, беше силно свързван и с Ливърпул по време на летния трансферен прозорец. "Орлите" ще се изправят именно срещу "червените" в мач за Карабао къп в сряда. Гласнер, който изведе Айнтрахт Франкфурт до успех в Лига Европа през 2022 година, не иска да спекулира за бъдещето на Геи, но австрийският специалист твърдо вярва, че футболистът би се вписал в топ европейски клуб като Байерн.

Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас
Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас

"Да, той може да играе за всеки клуб по света", коментира Гласнер, който потвърди, че Крис Ричардс няма да пътува за гостуването на Ливърпул, след като получи контузия на прасеца, така че Джейди Канво ще започне като титуляр на "Анфийлд" заедно с вратаря Валтер Бенитес.

Победата на Кристъл Палас с 2:1 над Ливърпул във Висшата лига през миналия месец сложи край на перфектния старт на "червените" за сезона. И двата отбора обаче не са в най-добрата си форма в момента - Палас загуби три от последните си четири срещи във всички турнири след дълга серия без загуба.

"Засега резултатите не се отразяват негативно. Не се крием. Следваме пътя си и вярваме в това, което правим. На прав път сме", увери Оливер Гласнер.

Снимки: Gettyimages

