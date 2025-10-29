Предстои пореден коварен сблъсък за разклатения Ливърпул

Ливърпул и Кристъл Палас ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на "Карабао Къп" на 29 октомври 2025 г. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" с начален час 21:45. Това е важен мач за двата отбора, които се стремят да продължат напред в турнира и да се доближат до трофея.

Ливърпул и Кристъл Палас достигнаха до четвъртия кръг на "Карабао Къп" след успешно преодоляване на предишните етапи. Мърсисайдци елиминираха Саутхамптън с 2:1 в третия кръг, докато Кристъл Палас се наложи над Милуол след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време). Двата отбора ще търсят успех в този турнир, особено предвид неубедителните им представяния в Премиър лийг напоследък.

Ливърпул преминава през труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. Мърсисайдци загубиха от Брентфорд с 2:3 (25.10.2025) в Премиър лийг, преди това постигнаха впечатляваща победа с 5:1 срещу Айнтрахт (Франкфурт) (22.10.2025) в Шампионската лига, но претърпяха поражения от Манчестър Юнайтед с 1:2 (19.10.2025), Челси с 1:2 (04.10.2025) и Галатасарай с 0:1 (30.09.2025).

Кристъл Палас също не блести с форма, записвайки две загуби, една победа и едно равенство в последните си пет мача. "Орлите" загубиха от Арсенал с 0:1 (26.10.2025), претърпяха поражение с 0:1 от АЕК Ларнака (23.10.2025) в Лига на конференциите, завършиха наравно 3:3 с Борнемут (18.10.2025), загубиха от Евертън с 1:2 (05.10.2025) и победиха Динамо (Киев) с 2:0 (02.10.2025).

В последните пет мача видяхме доста равностойни сблъсъци между тези два съперника. На 9 декември 2023 г. Ливърпул победи Кристъл Палас с 2:1, след това на 14 април 2024 г. победата бе за "орлите" с 1:0, на 5 октомври 2024 г. отново везните се наклониха в обратната посока с успех на мърсисайдци с 1:0, а на 25 май 2025 г. резултатът бе равен - 1:1. В последната среща на 27 септември успехът отида на сметката на лондончани с 2:1.

Снимки: Sportal.bg