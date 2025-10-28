Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот няма да говори преди утрешния мач от 1/8-финалите на “Карабао Къп” срещу Кристъл Палас. Според правилата на турнира кубовете не са задължени да организират брифинги преди двубоите, а мениджърът и един играч трябва да дадат интервю пред телевизията, която ще излъчва срещата. Това ще направи утре Слот, но пък от “Анфийлд” са се отказали от възможността да организират пресконференция. Причината за това обаче едва ли е лошата серия, в която се намира отборът, тъй като Ливърпул подходи по същия начин и преди победата над Саутхамптън от миналия кръг на “Карабао Къп”.

В предишните години, докато начело на Ливърпул бе Юрген Клоп, на пресконференциите преди мачовете от турнира се изявяваше най-често дългогодишният асистент на германеца - Пеп Линдерс, който в момента е такъв на Джосеп Гуардиола. Настоящият помощник на Слот е Джовани ван Бронкхорст. Мнозина очакваха именно той да получи шанса да говори на пресконференциите преди мачовете в "Карабао Къп".

Шампионите загубиха последните си два мача срещу Кристъл Палас. Първо това се случи след изпълнение на дузпи в мача за "Къмюнити Шийлд", а след това мърсисайдци отстъпиха с 1:2 и в гостуването си на "Селхърст Парк" в Премиър лийг. Този двубой постави и началото на лошата серия на "червените".