Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас

Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас

  • 28 окт 2025 | 16:00
  • 415
  • 0
Слот няма да дава пресконференция преди мача с Кристъл Палас

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот няма да говори преди утрешния мач от 1/8-финалите на “Карабао Къп” срещу Кристъл Палас. Според правилата на турнира кубовете не са задължени да организират брифинги преди двубоите, а мениджърът и един играч трябва да дадат интервю пред телевизията, която ще излъчва срещата. Това ще направи утре Слот, но пък от “Анфийлд” са се отказали от възможността да организират пресконференция. Причината за това обаче едва ли е лошата серия, в която се намира отборът, тъй като Ливърпул подходи по същия начин и преди победата над Саутхамптън от миналия кръг на “Карабао Къп”.

В предишните години, докато начело на Ливърпул бе Юрген Клоп, на пресконференциите преди мачовете от турнира се изявяваше най-често дългогодишният асистент на германеца - Пеп Линдерс, който в момента е такъв на Джосеп Гуардиола. Настоящият помощник на Слот е Джовани ван Бронкхорст. Мнозина очакваха именно той да получи шанса да говори на пресконференциите преди мачовете в "Карабао Къп".

Шампионите загубиха последните си два мача срещу Кристъл Палас. Първо това се случи след изпълнение на дузпи в мача за "Къмюнити Шийлд", а след това мърсисайдци отстъпиха с 1:2 и в гостуването си на "Селхърст Парк" в Премиър лийг. Този двубой постави и началото на лошата серия на "червените".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

Български национал има нов спортен директор, който е лежал за уредени мачове и е откраднал пингвин

  • 28 окт 2025 | 15:09
  • 4302
  • 2
Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

Жоан Лапорта е окуражил футболистите след загубата в "Ел Класико"

  • 28 окт 2025 | 14:59
  • 593
  • 5
Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

Мениджърът на Брайтън посочи двете причини за успехите на Арсенал

  • 28 окт 2025 | 14:51
  • 1121
  • 0
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 734
  • 6
Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

Спалети: Който и да наследи Тудор, ще бъде късметлия

  • 28 окт 2025 | 14:28
  • 2842
  • 0
Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

Томас Франк: Ван де Вен има голямо бъдеще в Тотнъм

  • 28 окт 2025 | 13:46
  • 679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12533
  • 7
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6561
  • 0
Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38956
  • 10
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 26197
  • 15
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19352
  • 131
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 9308
  • 8