Обновен Брайтън прегази Оксфорд за "Карабао къп", дебютанти с голове

Брайтън разби с категоричното 6:0 Оксфорд и се класира за следващата фаза на “Карабао къп”. “Чайките” взеха солидна преднина от две попадение още до почивката, когато точни бяха Боскали (13’) и Груда (20’), а след почивката цели четири попадения на Гомес (60’), два на дебютанта Цимас (71’, 77’), който бе привлечен това лято, и Уотсън (86’) докараха ситуацията до унизителна за “жълтите”. Това бе продължение на много слабото начало на сезона за члена на Чемпиъншип, който започна с три поредни поражения сезона във второто ниво на английския футбол.

Фабиан Хюрцелер направи много промени и ротации в своя тим, но това не попречи по никакъв начин на тима от Премиър лийг, който показа по-високата си класа. От своя страна играчите на Оксфорд също имаха своите шансове, но направиха доста пропуски, особено през първата част, когато все още ситуацията пред тях не изглеждаше толкова отчайваща. Три от попаденията за Брайтън пък бяха дело на дебютанти, след като Стефанос Цимас, дошъл от Нюрнберг, и Томи Уотсън също видяха имената си изписани на таблото.

