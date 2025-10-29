Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Бранителят на Севлиево Петко Ганев сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:2 от ЦСКА в двубой от Sesame Купа на България.
"Бяхме равностойни. Липсваше ни шанс пред гола. Имахме шанс да вкараме мача в продължения. С такива мачове можем само да вървим напред. Повече от играчите няма опит с отбори от Първа лига.
Нещата с трансфера ми в Севлиево се случиха бързо и сега всичко върви нормално. Намираме се на прав път", заяви Ганев.
Снимки: Борислав Цветанов