Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Бранителят на Севлиево Петко Ганев сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:2 от ЦСКА в двубой от Sesame Купа на България.

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

"Бяхме равностойни. Липсваше ни шанс пред гола. Имахме шанс да вкараме мача в продължения. С такива мачове можем само да вървим напред. Повече от играчите няма опит с отбори от Първа лига.



Нещата с трансфера ми в Севлиево се случиха бързо и сега всичко върви нормално. Намираме се на прав път", заяви Ганев.

Снимки: Борислав Цветанов