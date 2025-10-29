Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Наставникът на Севлиево Тодор Колев даде мнението си след поражението с 1:2 на 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Бившият нападател на Левски, Славия и Лудогорец остана доволен от представянето на своите футболисти.

"Раздели ни, че не успяхме да вкараме втори гол. Този мач беше един празник за града, за футболистите, казах им да играят спокойно, а какво ще стане, един Господ знае. Имаше леко напрежение у някои, като раздаване съм доволен. Липсваше ни концентрация в атака при някои ситуации. Показахме добър футбол, казах им на момчетата, това трябва да е летвата, така трябва да играем. Имаме млади момчета, трябва и малко време, аз мисля, че ще се получат нещата. След четири дни имаме тежък мач, всеки мач за нас е финал. Казах им, че не ни интересува толкова красивата игра, а точките", каза 45-годишният специалист.