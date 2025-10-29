Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 688
  • 0

Наставникът на Севлиево Тодор Колев даде мнението си след поражението с 1:2 на 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Бившият нападател на Левски, Славия и Лудогорец остана доволен от представянето на своите футболисти.

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

"Раздели ни, че не успяхме да вкараме втори гол. Този мач беше един празник за града, за футболистите, казах им да играят спокойно, а какво ще стане, един Господ знае. Имаше леко напрежение у някои, като раздаване съм доволен. Липсваше ни концентрация в атака при някои ситуации. Показахме добър футбол, казах им на момчетата, това трябва да е летвата, така трябва да играем. Имаме млади момчета, трябва и малко време, аз мисля, че ще се получат нещата. След четири дни имаме тежък мач, всеки мач за нас е финал. Казах им, че не ни интересува толкова красивата игра, а точките", каза 45-годишният специалист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

Купата на България: ранен гол в Пазарджик

  • 29 окт 2025 | 16:45
  • 75875
  • 15
Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

  • 29 окт 2025 | 15:54
  • 515
  • 0
Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 7491
  • 0
Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 15:48
  • 686
  • 1
Монтана отнесе Марек за едно полувреме

Монтана отнесе Марек за едно полувреме

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 641
  • 0
Илиан Илиев: Знаехме, че няма да бъде лесен мач

Илиан Илиев: Знаехме, че няма да бъде лесен мач

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 632
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:1 Левски, голям пропуск на Рилдо

Хебър 0:1 Левски, голям пропуск на Рилдо

  • 29 окт 2025 | 16:29
  • 25479
  • 46
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 68398
  • 92
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 19387
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 1784
  • 3
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 36346
  • 30
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 19986
  • 15