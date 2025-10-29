Популярни
  2. ЦСКА
  Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 7502
  • 0

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след успеха с 2:1 за Купата над Севлиево, че е очаквал труден мач. Той добави, че днес е видял футболисти, които са се възползвали от получения шанс, но е имало и колебливи състезатели.

"Най-важното е, че победихме и продълаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще е лесен. Напротив. Наблюдавахме Севлиево и знаехме, че ще ни затруднят максимално. Не се възползвахме от ситуациите, които имахме и дадохме възможност на домакиниите да си помислят, че могат да стигнат до друг резултат. Радващо е, че имахме два гола в този мач, които ни донесоха победата.

Искаме да получат еднакво време с всички останали. Въпросът е как се възползват от шанса. Видяхме днес футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи. Но това е нещо, върху което трябва да работим. Да накарам всички да разберат, че всеки един от отобра е важен и има място на терена. Но когато се появи, да го защитава.

Не трябва да правим генерални заключения от този мач. Това е турнир, в който всеки получава своя шанс. В моята кариера съм виждал отбори от по-долните нива да стигат до крайна фаза в турнира. Това е възможност всеки един да блесне, да покаже своите качества. Не трябва да подценяваме трудда на домакините. Всеки един трябва да разбере, че ако искаме да вървим напред, трябва да подхожждаме във всеки един мач сериозно.

Би трябвало ЦСКА да разполага с дълбочина. Това е отбор, който селектира своите футболисти и иска да има вариативност. Надявам се за мача в неделя да бъдем възстановени и готови, да сме си взели поуките от днешния мач, да направим най-доброто и да се поздравим с победа.

За всички, които обичат ЦСКА, е ясно, че мястото ни в класирането е незадоволително. Не съм доволен от това, че пътят до върха ще бъде труден и бавен. Имаме много работа да вършим. Никой от нас не си мисли, че е направил нещо кой знае какво. Напротив.

Имаме нужда от късмет, подкрепа, постоянство и мачове, в които да играем добър футбол. Трябва да показваме уважение към всеки един противник и да не подценяваме никой. Трябва да показваме нашите качества, гарнирани със страст и много желание", каза Христо Янев.

