Пламен Иванов: В рали „Пампорово“ ще има нови отсечки

Председателят на рали комисията в АФБ Пламен Иванов потвърди очакванията на феновете и пилотите, че рали „Пампорово“ ще включва нови скоростни етапи.

„Ще има нови отсечки, работим усилено по организацията, в момента пряко са ангажирани около 150 човека с провеждането на това състезание – обясни в Sportal Motorsport Иванов. – Искаме това състезание, което вече има 5-годишна история, да е истински празник за финала на сезона.

„Нови отсечки плюс градски етап, все решения, които са в полза на зрителите. Освен това, очаквам, че на следващото заседание на УС на АФБ да бъде решено, че и при само две проведени ралита, ще имаме крайно класиране за годината, тоест да имаме шампиони.“

Вижте във видеото всичко, което разказа Пламен Иванов за рали „Пампорово“ (8-9 ноември).

Снимки: Sportal.bg