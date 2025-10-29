Популярни
Пламен Иванов: В рали „Пампорово“ ще има нови отсечки

  • 29 окт 2025 | 11:52
  • 130
  • 0

Председателят на рали комисията в АФБ Пламен Иванов потвърди очакванията на феновете и пилотите, че рали „Пампорово“ ще включва нови скоростни етапи.

„Ще има нови отсечки, работим усилено по организацията, в момента пряко са ангажирани около 150 човека с провеждането на това състезание – обясни в Sportal Motorsport Иванов. – Искаме това състезание, което вече има 5-годишна история, да е истински празник за финала на сезона.

Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове
Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

„Нови отсечки плюс градски етап, все решения, които са в полза на зрителите. Освен това, очаквам, че на следващото заседание на УС на АФБ да бъде решено, че и при само две проведени ралита, ще имаме крайно класиране за годината, тоест да имаме шампиони.“

Вижте във видеото всичко, което разказа Пламен Иванов за рали „Пампорово“ (8-9 ноември).

Няма да има рали „Стари столици 2025“
Няма да има рали „Стари столици 2025“
Снимки: Sportal.bg

