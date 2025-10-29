Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

Председателят на АФБ Калоян Станчев и председателят на рали комисията във федерацията Пламен Иванов гостуваха в Sportal Motorsport преди последните стартове от сезон 2025 в българския автомобилен спорт.

Калоян Станчев коментира трагичния инцидент на планинско „Варна“ и потвърди, че от Министерството на спорта са направили пълна проверка на АФБ и организацията на състезанието.

„Съдействаме напълно на разследването на инцидента – обясни Станчев. – Организацията на всяко автомобилно състезание е труден процес и затова основната роля е на екипа, както в това състезание, така и в другите.“

Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена

„Зоните, които са забранени за зрители не са оформени по прищявка на организатора, там наистина е опасно и затова винаги сме призовавали феновете да спазват указанията на маршалите, за да е автомобилният спорт празник“, допълни Иванов.

Калоян Станчев и Пламен Иванов коментираха и защо се провали провеждането на рали „Стари столици“, както и как ще изглежда финалът на пистовия ни шампионат.

От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg