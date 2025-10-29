Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

Калоян Станчев: АФБ продължава да работи, имаме още стартове

  • 29 окт 2025 | 11:46
  • 113
  • 0

Председателят на АФБ Калоян Станчев и председателят на рали комисията във федерацията Пламен Иванов гостуваха в Sportal Motorsport преди последните стартове от сезон 2025 в българския автомобилен спорт.

Калоян Станчев коментира трагичния инцидент на планинско „Варна“ и потвърди, че от Министерството на спорта са направили пълна проверка на АФБ и организацията на състезанието.

„Съдействаме напълно на разследването на инцидента – обясни Станчев. – Организацията на всяко автомобилно състезание е труден процес и затова основната роля е на екипа, както в това състезание, така и в другите.“

Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена
Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена

„Зоните, които са забранени за зрители не са оформени по прищявка на организатора, там наистина е опасно и затова винаги сме призовавали феновете да спазват указанията на маршалите, за да е автомобилният спорт празник“, допълни Иванов.

Калоян Станчев и Пламен Иванов коментираха и защо се провали провеждането на рали „Стари столици“, както и как ще изглежда финалът на пистовия ни шампионат.

От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“
От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Шампионът във Формула 3 по стъпките на своите предшественици във Формула 2

Шампионът във Формула 3 по стъпките на своите предшественици във Формула 2

  • 28 окт 2025 | 18:14
  • 1194
  • 0
Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

  • 28 окт 2025 | 18:03
  • 1179
  • 1
Шарл Леклер е 5-ят пилот с поне 50 подиума за Ферари

Шарл Леклер е 5-ят пилот с поне 50 подиума за Ферари

  • 28 окт 2025 | 17:44
  • 3034
  • 0
Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2

Кале Рованпера направи първия си тест във Формула 2

  • 28 окт 2025 | 17:05
  • 3260
  • 0
Кими Антонели призна, че е бил изненадан от заповедите от бокса в Мексико

Кими Антонели призна, че е бил изненадан от заповедите от бокса в Мексико

  • 28 окт 2025 | 15:35
  • 2043
  • 0
По колко килограма всъщност губят пилотите във Формула 1 в състезанията?

По колко килограма всъщност губят пилотите във Формула 1 в състезанията?

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 1865
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 1200
  • 1
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 7914
  • 7
Купата на България: започна първият мач

Купата на България: започна първият мач

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 52581
  • 12
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 4629
  • 12
Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
  • 6354
  • 3
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 3992
  • 6