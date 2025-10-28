Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Иванов: Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея

Николай Иванов: Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея

  • 28 окт 2025 | 20:00
  • 289
  • 0

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол отложи с една седмица избора на нов селекционер на женския национален отбор. Кандидатите за поста са трима – Марчело Абонданца, Иван Петков и Радослав Арсов.

Координаторът на националните отбори на България Николай Иванов коментира след сбирката на УС, че имаме качествени състезателки и ролята на треньора е те да се развият.

"Имаме богат контингент от млади състезателки, които трябва да се развиват. Радостно е, че има интерес към работата с жените. Хубаво е, че има както български треньори, така и доказан специалист като Марчело Абонданца.  Когато се направят работните срещи и се представи визията на всеки един кандидат, след това Управителният съвет на БФВ ще вземе решение.

Едно е ясно - има материал от качествени волейболистки, на които трябва да се създадат максимални условия за работа. Голям процент от тях са направили може би крачка, крачка и половина към своето развитие. Нито една от тях не се е развила на 100 процента. В следващия олимпийски цикъл ще бъдат между 25 и 27 години, когато ще може да се извлече максимална полза от тях. Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея. Квалификационният процес търпи голяма динамика. При мъжете нещата се случиха много добре и хоризонтът е по-ясен. При жените е по-трудно за следващите олимпийски игри заради ранглистата. Изграждането на нашия отбор не трябва да прекъсва.“

