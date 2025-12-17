Популярни
  2. Волейбол
  3. Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

  • 17 дек 2025 | 17:02
  • 523
  • 0

Кой ще бъде помощник на новия селекционер на женския национален отбор по волейболна България Марчело Абонданца. Този въпрос стана актуален, след като стана ясно, че няма да е старши треньона на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек, чието име се спрягаше още преди месец. Турският специалист получава заслужено международно признание и ще бъде помощник-треньор на Феликс Козловски в женския национален отбор на Нидерландия

Любопитен детайл е, че в началото на декември двамата се изправиха един срещу друг в Шампионската лига. Отборът на Козловски - германският Палмберг (Шверин), с много нидерландски националки в състава, победи в Пловдив с драматичните 3:2 гейма.

„Пожелаваме много успехи на Ахметджан Ершимшек в новото предизвикателство и сме сигурни, че натрупаният международен опит ще бъде безценен и за Марица!“, написаха от ВК Марица.

