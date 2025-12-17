Пирин без проблеми срещу Черно море

Отборът на Пирин (Разлог) постигна втора поредна и общо 5-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра без особени проблеми като домакин Черно море (Варна) с 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) в среща от междинния 10-и кръг, игран тази вечер в зала "Септември".

Пирин с бърза победа срещу Славия

Така разложани се изкачиха на 5-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 15 точки. Черно море пък остава на 9-а позиция с едва 1 победа, 8 загуби и 5 точки в актива си.

В следващия, последен, 11-и кръг от първия полусезон Пирин ще гостува на ЦСКА, докато варненци ще са гости на Дея спорт (Бургас). И двата мача са в понеделник (22 декември) от 18,00 часа.

Най-полезни за Пирин станаха Златко Кьосев (3 аса, 43% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) и Мариян Наков (1 ас и 56% ефективност в атака - +5) с 16 и 15 точки за победата.

За Черно море камерунският диагонал Марсел Гуйондонг беше единственият с двуцифров актив - 13 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +3).

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

ПИРИН: Любомир Агонцев 2, Мариян Наков 15, Златко Кьосев 16, Теодор Каменов 11, Костадин Козелов 6, Костадин Гаджанов 7 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски, Марсел Гуйондонг 13, Кристиян Димитров 3, Симеон Димитров 8, Виктор Йосифов 5, Томислав Русев 6 - Александър Цанев-либеро (Майкъл Доновън 8, Даниел Мицин 1, Йоан Кайряков, Илкай Шабан-либеро)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ.