Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин без проблеми срещу Черно море

Пирин без проблеми срещу Черно море

  • 17 дек 2025 | 19:25
  • 359
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) постигна втора поредна и общо 5-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра без особени проблеми като домакин Черно море (Варна) с 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) в среща от междинния 10-и кръг, игран тази вечер в зала "Септември".

Пирин с бърза победа срещу Славия
Пирин с бърза победа срещу Славия

Така разложани се изкачиха на 5-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 15 точки. Черно море пък остава на 9-а позиция с едва 1 победа, 8 загуби и 5 точки в актива си.

В следващия, последен, 11-и кръг от първия полусезон Пирин ще гостува на ЦСКА, докато варненци ще са гости на Дея спорт (Бургас). И двата мача са в понеделник (22 декември) от 18,00 часа.

Най-полезни за Пирин станаха Златко Кьосев (3 аса, 43% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +12) и Мариян Наков (1 ас и 56% ефективност в атака - +5) с 16 и 15 точки за победата.

За Черно море камерунският диагонал Марсел Гуйондонг беше единственият с двуцифров актив - 13 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +3).

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

ПИРИН: Любомир Агонцев 2, Мариян Наков 15, Златко Кьосев 16, Теодор Каменов 11, Костадин Козелов 6, Костадин Гаджанов 7 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски, Марсел Гуйондонг 13, Кристиян Димитров 3, Симеон Димитров 8, Виктор Йосифов 5, Томислав Русев 6 - Александър Цанев-либеро (Майкъл Доновън 8, Даниел Мицин 1, Йоан Кайряков, Илкай Шабан-либеро)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 17 дек 2025 | 19:53
  • 2922
  • 7
Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

  • 17 дек 2025 | 19:06
  • 271
  • 0
Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

  • 17 дек 2025 | 18:24
  • 472
  • 0
Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

  • 17 дек 2025 | 17:25
  • 1770
  • 3
Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

  • 17 дек 2025 | 17:02
  • 729
  • 0
Вечно дерби Левски - ЦСКА в 10-ия кръг на efbet Супер Волей

Вечно дерби Левски - ЦСКА в 10-ия кръг на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 16:25
  • 993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 17 дек 2025 | 19:53
  • 2922
  • 7
Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 20066
  • 9
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 6628
  • 5
Пари Сен Жермен 1:0 Фламенго

Пари Сен Жермен 1:0 Фламенго

  • 17 дек 2025 | 20:04
  • 6196
  • 11
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 3086
  • 4
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 43426
  • 53