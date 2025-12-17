Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

Националът Владимир Гърков и неговият отбор Сен Назер бяха на крачка от сензацията в турнира за Купата на Франция.

Сен Назар загуби драматично от шампиона Тур с 2:3 (22:25, 29:27, 13:25, 29:27, 6:15) на /4-финал, който се игра пред 2444 зрители в зала “Робер Гренон”.

Владимир Гърков се отличи с 15 точки (2 аса, 39% ефективност ва така, 31% позитивно посрещане - -2).

Фили Джон заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 53% ефективност в атака - +8) за Сен Назер.

Ник Муянович бе най-резултатен за Тур с 21 точки (1 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака - +13).