  2. Волейбол
  Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

  • 17 дек 2025 | 19:06
Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 5-а победа в турската Ефелер Лига. ИББ обърнаха и се наложиха у дома над Гебзе Беледийе с 3:1 (20:25, 27:25, 25:18, 25:23) в двубой от 11-ия кръг на шампионата, игран снощи.

Така Бърдаров и съотборниците му са на 8-о място във временното класиране с 5 победи, 6 загуби и 17 точки в актива си. В следващия 10-и кръг ИББ са гости на лидера Зираатбанк (Анкара). Мачът е в събота (20 декември) от 17,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров отново започна като титуляр за ИББ, но бе сменен във втория гейм, след което се завърна в игра в края на мача. Все пак, българинът стана най-полезен с 15 точки (1 блок, 1 ас, 62% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +9) за победата.

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър (1 ас и 65% ефективност в атака - +10), и Халил Ибрахим Юджел (37% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +8) добавиха 14 и 13 точки за успеха.

За гостите от Гебзе над всички бе кубинецът Мигел Гутиерес Суарес с 23 точки (1 блок, 2 аса и 51% ефективност в атака - +15).

