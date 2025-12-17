Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Волейболната звезда на България Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Турският гранд Халкбанк (Анкара) победи Спор Тото (Анкара) с 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) в мач от 11-ия кръг в Ефелер лига.

Матей Казийски заби 22 точки (4 аса, 3 блока, 48% ефективност в атака, 43% перфектно и 71% позитивно посрещане - +17).

Цветан Соколов започна двубоя, но заменен още в първата част от Марек Шотола, и завърши мача с 1 точка.

Хусус Ерера реализира 22 точки (1 блок, 53% ефективност в атака - +13) аз Спор Тото.

Така Халкбанк остава на второ място във временното класиране с актив от 26 точки ( 9 победи, 2 загуби).

Спор Тото е 7-и с актив от 16 точки (6 победи, 5 загуби).

Матей Казийски вече е №9 в класацията при реализаторите с актив от 189 точки.

Освен това Матей Казийски №2 при изпълнителите на начален удар с 25 аса.