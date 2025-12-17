Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

  • 17 дек 2025 | 17:25
  • 1258
  • 1

Волейболната звезда на България Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Турският гранд Халкбанк (Анкара) победи Спор Тото (Анкара) с 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) в мач от 11-ия кръг в Ефелер лига.

Матей Казийски заби 22 точки (4 аса, 3 блока, 48% ефективност в атака, 43% перфектно и 71% позитивно посрещане - +17).

Цветан Соколов започна двубоя, но заменен още в първата част от Марек Шотола, и завърши мача с 1 точка.

Хусус Ерера реализира 22 точки (1 блок, 53% ефективност в атака - +13) аз Спор Тото.

Така Халкбанк остава на второ място във временното класиране с актив от 26 точки ( 9 победи, 2 загуби).

Спор Тото е 7-и с актив от 16 точки (6 победи, 5 загуби).

Матей Казийски вече е №9 в класацията при реализаторите с актив от 189 точки.

Освен това Матей Казийски №2 при изпълнителите на начален удар с 25 аса.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Треньорът на Марица се включи в националния щаб на родината си

Треньорът на Марица се включи в националния щаб на родината си

  • 17 дек 2025 | 02:37
  • 2164
  • 2
Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск

Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск

  • 16 дек 2025 | 16:59
  • 2783
  • 3
Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

  • 16 дек 2025 | 13:25
  • 4031
  • 0
Микаела Стоянова и Цветомира Миткова пожелаха успех на тръгналите по техните стъпки от турнира на любимия им Левски

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова пожелаха успех на тръгналите по техните стъпки от турнира на любимия им Левски

  • 15 дек 2025 | 19:35
  • 3428
  • 5
Георги Петров с победа №6 във Франция

Георги Петров с победа №6 във Франция

  • 15 дек 2025 | 18:10
  • 842
  • 0
Боян Йорданов с 19 точки, отлично включване на Марио Петков, Арис със 7 от 7

Боян Йорданов с 19 точки, отлично включване на Марио Петков, Арис със 7 от 7

  • 15 дек 2025 | 17:59
  • 1931
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12766
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38401
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38093
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1163
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10411
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3909
  • 1