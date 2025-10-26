Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Спорен червен картон пречупи Мъри Стоилов и Гьозтепе срещу шампиона Галатасарай

Спорен червен картон пречупи Мъри Стоилов и Гьозтепе срещу шампиона Галатасарай

  • 26 окт 2025 | 18:02
  • 5684
  • 2
Спорен червен картон пречупи Мъри Стоилов и Гьозтепе срещу шампиона Галатасарай

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на шампиона Галатасарай в двубой от 10-тия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист поведе рано в резултата, но след това допусна бързо изравняване, макар и да седеше добре на терена. Ключов момент в срещата обаче бе спорното изгонване още в края на първата част на бранителя на Гьозтепе Малком Мпуту с втори жълт картон - заради удар с лакът срещу звездата на истанбулския гранд Виктор Осимен. То се случи при резултат 1:1, а след това през втората част силният тим на Окан Бурук с човек повече взе своето.

По този начин Гьозтепе записа втора поредна загуба и остава на временната 5-а позиция, от която обаче може да бъде изместен още през този кръг. Галатасарай пък е едноличен лидер в първенството с девет победи и само едно равенство.

Отборът на Станимир Стоилов започна отлично двубоя и поведе още в 7-ата минута. Колеблива изява на Льорой Сане позволи на Гьозтепе да направи добра контраатака, при която бразилецът Жандерсон получи добър пас и стреля, но топката се удари в напречната греда на турския национален вратар Угурджан Чакър. Най-съобразителен при добавката обаче бе халфът Ефкан Бекироглу, който откри за гостите - 0:1.

За съжаление на Станимир Стоилов и неговия отбор, Галатасарай успя бързо да изравни. В 19-ата минута Фуркан Баир върна лошо топката и от това се възползва Виктор Осимен, който излъга полския вратар на Гьозтепе Матеуш Лис и насочи топката в мрежата - 1:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, защото съдията сметна, че преди гола последен с топката е играл крилото на “чим-бом” Баръш Йълмаз, но ВАР показа, че всичко с попадението е наред и то бе зачетено. 

Шампионите продължиха да натискат и да търсят пълния обрат в мача. В 35-ата минута Роланд Шалай бе близо да отбележи красив гол с далечен изстрел, но нацели страничната греда на гостите. Седем минути по-късно в мача настъпи ключов момент. При борба за топката с Виктор Осимен камерунският бранител на Гьозтепе Малком Мпуту удари в лицето нигерийския нападател и получи спорен втори жълт картон от рефера Огузхан Чакър. Така тимът на Стоилов трябваше да доиграва мача с човек по-малко.

На почивката истанбулският гранд пусна в игра Мауро Икарди, а Стоилов пък предприе две рокади в състава си. Логично Галатасарай натисна здраво съперника си, като стражът на “гьоз-гьоз” Матеуш Лис направи няколко страхотни спасявания и извади опасни удари на Икарди и Осимен. Все пак обаче логичното се случи в 63-ата минута, когато бразилският халф на “чим бом” Габриел Сара вкара с плътен шут от дистанция, минал под плонжа на пазилия отлично дотук вратар на гостите - 2:1 и пълен обрат за домакините.

Интригата в мача на практика приключи четири минути по-късно. При поредната атака на домакините Осимен стреля опасно с глава, Лис успя да избие, но Икарди с добавка отблизо вкара за комфортното 3:1 за Галатасарай. Тимът на Стоилов можеше да върне едно попадение след това след грешка в защитата на домакините, но резервата Жуниор Олайтан от добра позиция прати топката далеч над вратата. До края на мача Юнус Акгюн и Роланд Шалай пропуснаха да направят победата на Галатасарай още по-убедителна.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11333
  • 9
Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

  • 26 окт 2025 | 14:52
  • 1261
  • 2
Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

  • 26 окт 2025 | 14:34
  • 2504
  • 1
Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

  • 26 окт 2025 | 14:08
  • 12648
  • 2
Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

  • 26 окт 2025 | 08:32
  • 2084
  • 0
Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

  • 26 окт 2025 | 08:16
  • 3367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 52303
  • 111
Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 23191
  • 70
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 12139
  • 5
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11333
  • 9
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 26781
  • 20
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 14016
  • 3