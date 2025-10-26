Спорен червен картон пречупи Мъри Стоилов и Гьозтепе срещу шампиона Галатасарай

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на шампиона Галатасарай в двубой от 10-тия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист поведе рано в резултата, но след това допусна бързо изравняване, макар и да седеше добре на терена. Ключов момент в срещата обаче бе спорното изгонване още в края на първата част на бранителя на Гьозтепе Малком Мпуту с втори жълт картон - заради удар с лакът срещу звездата на истанбулския гранд Виктор Осимен. То се случи при резултат 1:1, а след това през втората част силният тим на Окан Бурук с човек повече взе своето.

По този начин Гьозтепе записа втора поредна загуба и остава на временната 5-а позиция, от която обаче може да бъде изместен още през този кръг. Галатасарай пък е едноличен лидер в първенството с девет победи и само едно равенство.

Отборът на Станимир Стоилов започна отлично двубоя и поведе още в 7-ата минута. Колеблива изява на Льорой Сане позволи на Гьозтепе да направи добра контраатака, при която бразилецът Жандерсон получи добър пас и стреля, но топката се удари в напречната греда на турския национален вратар Угурджан Чакър. Най-съобразителен при добавката обаче бе халфът Ефкан Бекироглу, който откри за гостите - 0:1.

Malcom Bokele vs Osimhen



Red card: Malcom Bokele pic.twitter.com/a34bUZ3Uub — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 26, 2025

За съжаление на Станимир Стоилов и неговия отбор, Галатасарай успя бързо да изравни. В 19-ата минута Фуркан Баир върна лошо топката и от това се възползва Виктор Осимен, който излъга полския вратар на Гьозтепе Матеуш Лис и насочи топката в мрежата - 1:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, защото съдията сметна, че преди гола последен с топката е играл крилото на “чим-бом” Баръш Йълмаз, но ВАР показа, че всичко с попадението е наред и то бе зачетено.

Шампионите продължиха да натискат и да търсят пълния обрат в мача. В 35-ата минута Роланд Шалай бе близо да отбележи красив гол с далечен изстрел, но нацели страничната греда на гостите. Седем минути по-късно в мача настъпи ключов момент. При борба за топката с Виктор Осимен камерунският бранител на Гьозтепе Малком Мпуту удари в лицето нигерийския нападател и получи спорен втори жълт картон от рефера Огузхан Чакър. Така тимът на Стоилов трябваше да доиграва мача с човек по-малко.

⚠️ Göztepe, zorlu maçta 10 kişi kaldı!

42. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Malcom Bokélé’nin kırmızı kartı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.



📣 Sizce Bokélé’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartı doğru karar mıydı? pic.twitter.com/p9VxAOwcuW — birazz futbol (@birazzfutboll) October 26, 2025

На почивката истанбулският гранд пусна в игра Мауро Икарди, а Стоилов пък предприе две рокади в състава си. Логично Галатасарай натисна здраво съперника си, като стражът на “гьоз-гьоз” Матеуш Лис направи няколко страхотни спасявания и извади опасни удари на Икарди и Осимен. Все пак обаче логичното се случи в 63-ата минута, когато бразилският халф на “чим бом” Габриел Сара вкара с плътен шут от дистанция, минал под плонжа на пазилия отлично дотук вратар на гостите - 2:1 и пълен обрат за домакините.

Интригата в мача на практика приключи четири минути по-късно. При поредната атака на домакините Осимен стреля опасно с глава, Лис успя да избие, но Икарди с добавка отблизо вкара за комфортното 3:1 за Галатасарай. Тимът на Стоилов можеше да върне едно попадение след това след грешка в защитата на домакините, но резервата Жуниор Олайтан от добра позиция прати топката далеч над вратата. До края на мача Юнус Акгюн и Роланд Шалай пропуснаха да направят победата на Галатасарай още по-убедителна.

