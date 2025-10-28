Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България

Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България

  • 28 окт 2025 | 17:16
  • 1159
  • 0
Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България

Старши треньорът на Хебър – Николай Митов, заяви преди домакинството срещу Левски от 1/16-финалите на турнира за Купата на България, че отборът му няма какво да губи срещу най-добрия състав в България. Двубоят предстои в сряда (29 октомври) от 16:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Слушай на живо
Слушай на живо: Хебър - Левски

„Аз се радвам, че ще играем с Левски по простата причина, че ще дойдат много хора, но ние сме в „Б“ група, по средата на таблицата и не сме още готов отбор, който да търси някакви мечти. Но играем срещу Левски и в такъв мач няма какво да загубиш, а само може да спечелиш“, коментира Митов пред Telemedia.bg.

„Да, наистина в момента Левски е най-добрият отбор в България. Играе най-добрият футбол и аз наистина се радвам, че играем срещу тях. Самите футболисти трябва да изпитат удоволствие и да покажат най-доброто от себе си, без никакви притеснения. Искам да са уверени в себе си и да играем футбол“, каза още Николай Митов и продължи:

„Ще се опитаме да предотвратим това да има прегаряне, а просто да покажат най-доброто от себе си. В този мач те просто няма какво да губят. Беше важно да спечелим в предишния мач и да докараме Левски в Пазарджик. Много се надявам да дойде повече публика.“

От групата на Хебър отпада единствено Стилиян Тисовски, който все още лекува контузия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България на живо: остана битката в Русе

Купата на България на живо: остана битката в Русе

  • 28 окт 2025 | 17:40
  • 46576
  • 11
Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 739
  • 1
Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

  • 28 окт 2025 | 14:50
  • 943
  • 0
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

  • 28 окт 2025 | 14:35
  • 1087
  • 0
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22416
  • 131
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16054
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 1492
  • 0
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 26058
  • 19
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16054
  • 21
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2581
  • 2
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 31791
  • 17
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22416
  • 131