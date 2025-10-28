Митов за Левски: Играем срещу най-добрия отбор в България

Старши треньорът на Хебър – Николай Митов, заяви преди домакинството срещу Левски от 1/16-финалите на турнира за Купата на България, че отборът му няма какво да губи срещу най-добрия състав в България. Двубоят предстои в сряда (29 октомври) от 16:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

„Аз се радвам, че ще играем с Левски по простата причина, че ще дойдат много хора, но ние сме в „Б“ група, по средата на таблицата и не сме още готов отбор, който да търси някакви мечти. Но играем срещу Левски и в такъв мач няма какво да загубиш, а само може да спечелиш“, коментира Митов пред Telemedia.bg.

„Да, наистина в момента Левски е най-добрият отбор в България. Играе най-добрият футбол и аз наистина се радвам, че играем срещу тях. Самите футболисти трябва да изпитат удоволствие и да покажат най-доброто от себе си, без никакви притеснения. Искам да са уверени в себе си и да играем футбол“, каза още Николай Митов и продължи:

„Ще се опитаме да предотвратим това да има прегаряне, а просто да покажат най-доброто от себе си. В този мач те просто няма какво да губят. Беше важно да спечелим в предишния мач и да докараме Левски в Пазарджик. Много се надявам да дойде повече публика.“

От групата на Хебър отпада единствено Стилиян Тисовски, който все още лекува контузия.