Локо (Сф) олекна с над два бона след "железничарското" дерби

  • 27 окт 2025 | 16:35
  • 354
  • 0

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след мачовете от 13-ия кръг на efbet Лига. Най-голямата санкция е за Локомотив (София) и е в размер на общо 2300 лева. Локомотив (Пловдив), Славия и Левски ще трябва да платят по 1500 лв. заради поведението на своите привърженици, а ЦСКА е глобен с 300 лв. след срещата с Берое.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

