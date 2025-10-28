Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Бойчо Величков: Отборът не върви, крайно време е да спечелим

Бойчо Величков: Отборът не върви, крайно време е да спечелим

  • 28 окт 2025 | 09:41
  • 798
  • 0

Техническият директор на Локомотив (София) Бойчо Величков коментира ситуацията и формата на отбора в последните мачове. Столичните “железничари” са в серия от 9 поредни двубоя без успех, а днес се изправят срещу Рилски спортист в 1/16-финал за Sesame Купа на България.

Локо (Сф) олекна с над два бона след "железничарското" дерби
Локо (Сф) олекна с над два бона след "железничарското" дерби

„Отборът не върви. Ние сме си виновни за пропуснатите голове и шансове за победа. Играем си мач за мач. Грам подценяване не трябва да има за купата срещу Рилски спортист. Знаем, че такива по-малки отбори се мобилизират срещу тимове като нашия и са способни на сензации. Рилски спортист разполага и с доста опитни футболисти, така че, ако се стигне до подценяваме, ще имаме проблеми. Нямаме друга алтернатива, освен победа. Да, отборът играе хубаво, но нямаме точки. Това затормозява момчетата, треньорите. Затова казвам, че е крайно време да спечелим“, заяви пред „Тема Спорт“ Величков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 836
  • 0
Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 918
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 1024
  • 1
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11590
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 16004
  • 10
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 1968
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди сблъсъка за Купата

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди сблъсъка за Купата

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 2365
  • 4
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 4079
  • 3
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11590
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 16004
  • 10
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 48279
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 21408
  • 32