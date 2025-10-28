Бойчо Величков: Отборът не върви, крайно време е да спечелим

Техническият директор на Локомотив (София) Бойчо Величков коментира ситуацията и формата на отбора в последните мачове. Столичните “железничари” са в серия от 9 поредни двубоя без успех, а днес се изправят срещу Рилски спортист в 1/16-финал за Sesame Купа на България.

„Отборът не върви. Ние сме си виновни за пропуснатите голове и шансове за победа. Играем си мач за мач. Грам подценяване не трябва да има за купата срещу Рилски спортист. Знаем, че такива по-малки отбори се мобилизират срещу тимове като нашия и са способни на сензации. Рилски спортист разполага и с доста опитни футболисти, така че, ако се стигне до подценяваме, ще имаме проблеми. Нямаме друга алтернатива, освен победа. Да, отборът играе хубаво, но нямаме точки. Това затормозява момчетата, треньорите. Затова казвам, че е крайно време да спечелим“, заяви пред „Тема Спорт“ Величков.