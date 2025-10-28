Гуардиола: Родри не е готов, Холанд може да получи почивка

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че Родри все още не е готов да се завърне в игра, въпреки че вчера поднови пълноценни тренировки. Носителят на “Златната топка” със сигурност няма да бъде в групата за утрешното гостуване на Суонзи в двубой от 1/8-финалите на “Карабао Къп”. Много вероятно e голмайсторът на отбора Ерлинг Холанд да получи почивка, след като имаше известни проблеми след мача с Астън Вила.

Родри поднови тренировки

"Все още не съм видял Ерлинг днес. Той получи удар в предишния мач и сега следим ситуацията ден за ден. Днес следобед ще тренираме и ще видим как се чувства. Да, възможно е да получи почивка. Родри все още не е готов, въпреки че се подобрява. Тренира с не. Нямам идея кога ще може да се завърне в игра. Надявам се, че ще е скоро, но все още не е готов. Хусанов е готов да изиграе няколко минути утре. Аит-Нури е здрав и на разположение", заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

Запитан дали Калвин Филипс може да започне като титуляр утре, Пеп отговори: “Не, но може би ще пътува с нас. Той е играч на отбора, който се завръща, тренира с нас. Отнасяме се с него като с всеки друг футболист”.

“Много пъти в “Карабао Къп” и ФА Къп сме играли срещу отбори, които са от по-ниските лиги. Подготвяме се по един и същи начин. Наша е отговорността да покажем на играчите, че това е важно", добави Гуадриола по отношение на визитата на Суонзи, който в момента е на 13-о място в Чемпиъншип.