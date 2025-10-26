Гуардиола: Астън Вила е един от най-трудните отбори за побеждаване

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не спести похвали за своя колега Унай Емери след сблъсъка между двата тима във Висшата лига. Испанецът призна, че има дълбока симпатия и уважение към треньора на Астън Вила, който според него е изключително подготвен и последователен специалист.

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

“Имам голяма възхита към Унай - той е постоянен, прецизен и винаги добре подготвен. Макар Астън Вила да не играе в Шампионската лига този сезон, за мен те имаха нивото да бъдат там още миналата година. Това е един от най-трудните отбори за побеждаване като гост, добре организирани, силни в защита и много опасни при статични положения”, каза Гуардиола.

"I have the feeling that the team is alive, the team is good. I don't know how many teams can play here and play the way we played."💪



Pep Guardiola is not concerned after Man City are beaten by Aston Villa and fall further behind Arsenal👀 pic.twitter.com/SbWxbytT45 — Hayters TV (@HaytersTV) October 26, 2025

Наставникът на „гражданите“ допълни, че Вила е еволюирал сериозно под ръководството на Емери.

“Те имат отлична структура в средата на терена, играчите им се движат в синхрон и знаят кога да разкъсат линиите. Когато успеят да направят това, стават изключително бързи и ефективни. Това е напълно завършен отбор”, каза още Гуардиола.