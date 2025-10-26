Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Астън Вила е един от най-трудните отбори за побеждаване

Гуардиола: Астън Вила е един от най-трудните отбори за побеждаване

  • 26 окт 2025 | 22:50
  • 163
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не спести похвали за своя колега Унай Емери след сблъсъка между двата тима във Висшата лига. Испанецът призна, че има дълбока симпатия и уважение към треньора на Астън Вила, който според него е изключително подготвен и последователен специалист.

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

“Имам голяма възхита към Унай - той е постоянен, прецизен и винаги добре подготвен. Макар Астън Вила да не играе в Шампионската лига този сезон, за мен те имаха нивото да бъдат там още миналата година. Това е един от най-трудните отбори за побеждаване като гост, добре организирани, силни в защита и много опасни при статични положения”, каза Гуардиола.

Наставникът на „гражданите“ допълни, че Вила е еволюирал сериозно под ръководството на Емери.

“Те имат отлична структура в средата на терена, играчите им се движат в синхрон и знаят кога да разкъсат линиите. Когато успеят да направят това, стават изключително бързи и ефективни. Това е напълно завършен отбор”, каза още Гуардиола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 1359
  • 0
Лацио 1:0 Ювентус, нерви на терена

Лацио 1:0 Ювентус, нерви на терена

  • 26 окт 2025 | 22:46
  • 4925
  • 1
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 1877
  • 2
Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

  • 26 окт 2025 | 20:55
  • 4752
  • 0
"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 20:26
  • 24103
  • 13
Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

  • 26 окт 2025 | 20:19
  • 10537
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 126258
  • 338
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 74826
  • 320
Гран При на Мексико Сити: Норис доминира, Беарман с шанс за подиум (следете на живо)

Гран При на Мексико Сити: Норис доминира, Беарман с шанс за подиум (следете на живо)

  • 26 окт 2025 | 22:50
  • 5823
  • 2
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 19618
  • 27
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 27631
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 26728
  • 12