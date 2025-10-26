Гуардиола: Астън Вила е един от най-трудните отбори за побеждаване

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не спести похвали за своя колега Унай Емери след сблъсъка между двата тима във Висшата лига. Испанецът призна, че има дълбока симпатия и уважение към треньора на Астън Вила, който според него е изключително подготвен и последователен специалист.
“Имам голяма възхита към Унай - той е постоянен, прецизен и винаги добре подготвен. Макар Астън Вила да не играе в Шампионската лига този сезон, за мен те имаха нивото да бъдат там още миналата година. Това е един от най-трудните отбори за побеждаване като гост, добре организирани, силни в защита и много опасни при статични положения”, каза Гуардиола.
Наставникът на „гражданите“ допълни, че Вила е еволюирал сериозно под ръководството на Емери.
“Те имат отлична структура в средата на терена, играчите им се движат в синхрон и знаят кога да разкъсат линиите. Когато успеят да направят това, стават изключително бързи и ефективни. Това е напълно завършен отбор”, каза още Гуардиола.