До решението по голямото дело срещу Манчестър Сити остават няколко седмици

  • 27 окт 2025 | 15:13
  • 2379
  • 0
До решението по голямото дело срещу Манчестър Сити остават няколко седмици

Манчестър Сити ще разбере до няколко седмици какво е крайното решение по делото, свързано със 115-те обвинения във финансови нарушения на клуба. Според “Мирър” това най-вероятно ще се случи по време на паузата за националните отбори в средата на ноември.

Изслушването започна в средата на септември миналата година и приключи в началото на декември. Оттогава няколко пъти се очакваше независимата комисия, разглеждаща казуса, да излезе с решение. След няколко отлагания това вероятно ще се случи в средата на ноември. Дори да има още едно забавяне, предвижданията на няколко представители на клубове от Премиър лийг са, че решението ще бъде взето най-късно до края на тази година.

Обвиненията обхващат периода между 2009-а и 2018-а и се отнасят до предполагаеми нарушения на финансовите правила и непълно предоставяне на информация. Първоначално те бяха 115, а после дори набъбнаха до около 130 поради объркване на някои от правилата за определени сезони. Клубът поддържаше своята невинност по всички обвинения през целия процес.

Твърди се, че в хода на делото са разгледани внушителните 250 000 документа.

Ако “гражданите” бъдат признати за виновни, ги очакват тежки санкции, вариращи от отнемане на точки до изваждане от елита.

Дори решението да бъде оповестено през следващите седмици, е възможно още година след това да не произлезе нищо от него, защото процедурите около евентуалните обжалвания ще проточат още повече целия процес.

