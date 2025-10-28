Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Наставникът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов сподели след успеха с 4:0 над Спартак (Плевен), че е нямало как тимът му да подцени днешната среща особено като се има предвид, че в събота пред тима предстои градско дерби с Локомотив (Пловдив).

„Домакините пуснаха немалък брой млади футболисти. Доминирахме в този мач. Отбелязахме голяма част от положенията ни, изпуснахме да вкараме още. С изключение на Енок Куатенг и Тодор Неделев бяхме с титуляри. Отнасяме се сериозно към всички мачове. Ако бяхме подценили днешната среща и бяхме загубили, представете си в какво настроение щяхме да влезем в дербито на Пловдив. Тодор Неделев мина преглед при невролог. Всичко е наред. От утре започва да тренира наравно с отбора. Ботев трябва да подобри агресията по време на мач. Допускаме много грешки във фаза защита и фаза атака. Доста неща трябва да подобрим, не знам дали ще успеем да го направим с следващите два дни. Ще обясним на чужденците какъв мач ни очаква и се надявам да се поздравим с успех. На приказки знаят какво представлява дербито, но ние ще им покажем каква е атмосферата, какви са агитките и какво се случва по улиците. Ще се стремим да отидем възможно най-напред в турнира за Купата“.