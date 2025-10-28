Алекс Николов стана стриймър!

Голямата звезда на българския волейбол Александър Николов се впусна с пълна сила към новата си страст. Той пусна своя първи стрийм в Twitch, като каналът му носи името - a23xgames.

Само за няколко часа в платформата той събра над 1500 последователи, като дебютира с една от най-любимите си игри, а именно World of Warcraft.

В стори в социалните мрежи той ясно показа, че ще продължи с това допълнително занимание, като феновете ще могат да гледат в канала му Fortnite и League of Legends.

"Благодаря на всички, които бяха на моя първи стрийм в Twitch. Беше много забавно и се надявам, че е било и за вас. Много скоро ще има още стриймове", написа Николов.