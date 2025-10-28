Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Алекс Николов стана стриймър!

Алекс Николов стана стриймър!

  • 28 окт 2025 | 14:05
  • 3596
  • 0

Голямата звезда на българския волейбол Александър Николов се впусна с пълна сила към новата си страст. Той пусна своя първи стрийм в Twitch, като каналът му носи името - a23xgames.

Само за няколко часа в платформата той събра над 1500 последователи, като дебютира с една от най-любимите си игри, а именно World of Warcraft.

В стори в социалните мрежи той ясно показа, че ще продължи с това допълнително занимание, като феновете ще могат да гледат в канала му Fortnite и League of Legends.

"Благодаря на всички, които бяха на моя първи стрийм в Twitch. Беше много забавно и се надявам, че е било и за вас. Много скоро ще има още стриймове", написа Николов.

Следвай ни:

Още от eSports

Легендата coldzera отново остана без отбор

Легендата coldzera отново остана без отбор

  • 28 окт 2025 | 14:20
  • 168
  • 0
Metizport с първа стъпка по пътя към международен състав

Metizport с първа стъпка по пътя към международен състав

  • 28 окт 2025 | 13:01
  • 394
  • 0
Мартин "Rekkles" Ларсон обяви, че ще участва на новия турнир от LEC

Мартин "Rekkles" Ларсон обяви, че ще участва на новия турнир от LEC

  • 28 окт 2025 | 11:41
  • 267
  • 0
Бразилската звезда felps се завръща в Counter-Strike

Бразилската звезда felps се завръща в Counter-Strike

  • 27 окт 2025 | 17:40
  • 390
  • 0
ENVY е новият отбор в американския елит по VALORANT

ENVY е новият отбор в американския елит по VALORANT

  • 27 окт 2025 | 14:39
  • 377
  • 0
Силен мач за 500 Esports в ESL Challenger League S50 Cup 4

Силен мач за 500 Esports в ESL Challenger League S50 Cup 4

  • 27 окт 2025 | 11:25
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Спартак (Вн) гони "тройка с гарнитура"

  • 28 окт 2025 | 15:00
  • 27610
  • 3
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 17844
  • 12
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 13504
  • 91
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 5728
  • 5
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 16936
  • 27
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 21024
  • 10