Топ геймърите са прибрали над 270 милиона долара през 2025 година

През 2025 година турнирите по електронни спортове са раздали наградни фондове на обща стойност над 270 милиона долара, което представлява увеличение от 15,5% спрямо 2024 година.

Esports Charts състави класация на най-добре платените за играчите заглавия за годината по общи приходи, като в топ 10 попадат не само класически игри от Valve и Riot Games, но и няколко неочаквани претенденти.

Counter-Strike се очерта като най-доходоносното заглавие с над 32,2 милиона долара, които са били раздадени в турнири през годината. Това е с 41,5% повече в сравнение с общия награден фонд на играта през миналата година.

Второто място отново се държи от заглавие на Valve. Dota 2 оглави миналогодишната класация, но през 2025 се смъкна на втора позиция. Прави впечатление, че общият ѝ награден фонд остава почти непроменен на годишна база, достигайки приблизително 23,1 милиона долара.

За втора поредна година Honor of Kings завърши в челната тройка. MOBA играта, разработена от китайското студио TiMi Studio Group, е раздала 21,7 милиона долара награден фонд в своите турнири.



Големите заглавия на Riot - League of Legends и VALORANT са под №6 и 7 с раздадени 14.92 и 11.25 милиона долара.

