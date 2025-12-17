Netflix и ФИФА създават футболен симулатор преди Световното

Стрийминг гигантът Netflix обяви, че ще пусне ексклузивно на своята гейминг платформа футболна симулация на FIFA. Премиерата е насрочена за лятото на 2026 година, за да съвпадне със Световното първенство по футбол.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Играта ще е разработена и публикувана от Delphi Interactive. Тя ще може да се играе както самостоятелно, така и онлайн с приятели.



От Netflix уточниха, че предстоящата игра от световната футболна централа FIFA все още няма конкретна дата на излизане, като повече подробности се очакват през 2026 година.