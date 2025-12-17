Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Netflix и ФИФА създават футболен симулатор преди Световното

Netflix и ФИФА създават футболен симулатор преди Световното

  • 17 дек 2025 | 19:57
  • 132
  • 0
Стрийминг гигантът Netflix обяви, че ще пусне ексклузивно на своята гейминг платформа футболна симулация на FIFA. Премиерата е насрочена за лятото на 2026 година, за да съвпадне със Световното първенство по футбол.

Играта ще е разработена и публикувана от Delphi Interactive. Тя ще може да се играе както самостоятелно, така и онлайн с приятели.

От Netflix уточниха, че предстоящата игра от световната футболна централа FIFA все още няма конкретна дата на излизане, като повече подробности се очакват през 2026 година.

