Владо Николов се срещна с фенове Провадия

  • 28 окт 2025 | 01:24
  • 178
  • 0

При много голям интерес и повече от 300 души, изпълнили народното читалище "Алеко Константинов" в Провадия,  волейболната легенда Владимир Николов представи биографичната си книга, озаглавена "Високо".

Тематичното заглавие на книгата беше използвано оригинално в сценария на представянето, когато младата певица Полина Живкова изпя песента на великата група "ФСБ" "Високо".

Водещи на презентацията бяха секретарят на читалището Силвия Боева и DJ Жоро. Владимир Николов разказа интересни истории от своя спортен живот пред своите почитатели, а в края се снима за спомен с всички желаещи и раздаде автографи върху книгата.

