Владо Николов се срещна с фенове Провадия

При много голям интерес и повече от 300 души, изпълнили народното читалище "Алеко Константинов" в Провадия, волейболната легенда Владимир Николов представи биографичната си книга, озаглавена "Високо".



Тематичното заглавие на книгата беше използвано оригинално в сценария на представянето, когато младата певица Полина Живкова изпя песента на великата група "ФСБ" "Високо".



Водещи на презентацията бяха секретарят на читалището Силвия Боева и DJ Жоро. Владимир Николов разказа интересни истории от своя спортен живот пред своите почитатели, а в края се снима за спомен с всички желаещи и раздаде автографи върху книгата.