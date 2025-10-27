Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе изпусна дербито с Перуджа след драма

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха изключително драматична първа загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей изпуснаха да победят като гости гранда Сър Суса Скай (Перуджа) и отстъпиха с 2:3 (15:25, 25:22, 20:25, 25:23, 11:15) в голямото дерби на 2-ия кръг на първенството, играно тази вечер в пълната зала "Пала Бартон".

По този начин Лубе е с 1 победа, 1 загуба и 4 точки във временното класиране, докато Перуджа е с 2 успеха от 2 мача и 5 точки в актива си. В междинния 3-и кръг Алекс Николов и компания са домакини на шампиона Итас (Тренто). Поредното дерби на кръга е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов страхотен мач за Лубе и бе най-резултатен с 21 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +5).

Матиа Ботоло (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +2) и влезлият като резерва Пория Хосейн (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +1) реализираха по 13 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара заби 19 точки (2 блока, 1 ас и 62% ефективност в атака - +5) за победата. Агустин Лосер (3 блока и 85% ефективност в атака - +3) и Камил Семенюк (1 ас, 41% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +4) пък добавиха още 14 и 13 точки за успеха.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:2 (25:15, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 6, Уасим Бен Тара 19, Камил Семенюк 13, Олег Плотнитский 4, Агустин Лосер 14, Роберто Русо 11 - Масимо Колачи-либеро (Юки Ишикава 9, Донован Джаворонок, Себастиан Соле 1)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 6, Ерик Льопки 2, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 21, Матиа Ботоло 13, Джовани Гарджуло 6, Вуут Д'Хеер 3 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 13, Ноа Дуфлос-Роси 2, Дави Тенорио 2, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

