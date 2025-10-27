Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

  • 27 окт 2025 | 18:56
  • 721
  • 0

Националът Александър Николов коментира ефекта от успеха от спечелените сребърни медали на световното първенство, след който масово деца се записват да тренират волейбол по клубовете в страната.

Алекс Николов: Имаше критики, че играем, защото сме с връзки
Алекс Николов: Имаше критики, че играем, защото сме с връзки

"Това ще бъде като бомба със закъснител. Сега ще се записват деца да тренират и ние реално 3-4 години няма да знаем до какво води това. Но след някакъв период от време част от тези деца ще станат добри състезатели, професионални състезатели, ще бъдат повикани и в националния отбор, защото статистически от 100 деца, 5 ще станат сравнително добри, а две ще бъдат извикани в националния отбор. Чакаме ги тези деца и се радваме, че заради нашия успех "се запали" цяло едно поколение, което иначе обича да си играе на компютрите и си стои на телефоните както повечето", сподели Алекс Николов в специално интервю за предаването "Зона Волей" по MAX Sport 2.

Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!
Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!
