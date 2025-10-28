Добри новини за Левски - Куршума се размина с тежка контузия

Крилото на Левски Евертон Бала се размина със сериозна контузия и вече тренира наравно със своите съотборници. За това призна старши треньорът на “сините” Хулио Веласкес по време на днешната си пресконференция.

Припомняме, че Куршума наниза два гола за едно полувреме в последния мач на столичани срещу Добруджа (3:0), но беше заменен на почивката. След двубоя Бала призна, че е усетил болка в адуктора.

“Бала има проблеми и в последния мач го сменихме, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо тежко след направените прегледи. В следствие на което ще изчакам да приключи днешната тренировка, за да реша за утре. Винаги търсим най-доброто за играча и отбора. Няма сериозна контузия”, заяви Веласкес за Бала.