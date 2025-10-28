Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Добри новини за Левски - Куршума се размина с тежка контузия

Добри новини за Левски - Куршума се размина с тежка контузия

  • 28 окт 2025 | 11:27
  • 789
  • 0

Крилото на Левски Евертон Бала се размина със сериозна контузия и вече тренира наравно със своите съотборници. За това призна старши треньорът на “сините” Хулио Веласкес по време на днешната си пресконференция.

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Припомняме, че Куршума наниза два гола за едно полувреме в последния мач на столичани срещу Добруджа (3:0), но беше заменен на почивката. След двубоя Бала призна, че е усетил болка в адуктора.

“Бала има проблеми и в последния мач го сменихме, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо тежко след направените прегледи. В следствие на което ще изчакам да приключи днешната тренировка, за да реша за утре. Винаги търсим най-доброто за играча и отбора. Няма сериозна контузия”, заяви Веласкес за Бала.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 1219
  • 0
Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 1232
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 1351
  • 1
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16672
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21145
  • 13
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 2113
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4246
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5718
  • 2
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16672
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 10930
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14748
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21145
  • 13