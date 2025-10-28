Веласкес дава шанс на "замразени" чужденци в двубоя за Купата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще „размрази“ част от чужденците в състава за предстоящата среща с Хебър за Sesame Купа на България. В последните двубои извън групата на тима се застояват северномакедонският защитник Никола Серафимов, ганайският дефанзивен халф Карлос Охене, словенският полузащитник Патрик Мислович и бразилското крило Фабио Лима. Последните трима отдавна са на мушката на треньора. Той ги ползваше в началото на кампанията в efbet Лига, когато правеше големи ротации заради участието в евротурнирите.

По-странен е случаят с Никола Серафимов. Той бе привлечен през този трансферен прозорец като свободен агент. Още през лятото пък сините пробваха да разтрогнат с Мислович и Фабио Лима, но не успяха.

Със сигурност Веласкес ще завърти единайсеторката утре. Но ще пусне боеспособен тим, който да може без проблеми да елиминира втородивизионния тим. Целта пред Левски е да спечели турнира – това бе обявено от ръководството на клуба.