  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин пропуска и Гран При на Португалия

Хорхе Мартин пропуска и Гран При на Португалия

  • 28 окт 2025 | 10:31
  • 153
  • 0

Вече бившият световен шампион в MotoGP Хорхе Мартин ще пропусне и предстоящата следващата седмица Гран При на Португалия заради контузията, която той получи на старта на спринта в Япония преди месец.

След тази травма пилотът на Априлия се прибра в родината си, където беше опериран и в резултат пропусне състезателните уикенди в Индонезия, Австралия и Малайзия. Надеждите на Априлия бяха Мартин да се завърне за предпоследния старт за сезона в Португалия, но това няма да се случи.

Така най-рано ще видим Мартинатора обратно на пистата за финала на шампионата във Валенсия след две седмици. Почти сигурно на „Рикардо Тормо“ той ще трябва да изтърпи наказание за предизвикания от него инцидент в Япония, в който пострада и съотборникът му Марко Бедзеки. Ако Мартин не стартира до края на годината, то тази санкция ще се пренесе за старта на сезон 2026, който ще започне на 2 март в Тайланд.

Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно
Операцията на Хорхе Мартин е минала успешно

Иначе до момента през 2025 година Мартин има пропуснати общо 15 състезания, а другата седмица тази бройка ще набъбне на 16. Причината са различните контузии, които започнаха да мъчат испанеца още по време на предсезонните тестове и реално не му позволиха да защити своята световна титла.

Снимки: Gettyimages

