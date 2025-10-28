Анатоли Нанков: В Дупница винаги е трудно, отиваме да бием Марек

Утре, едноименния тим на Монтана играе с Марек в Дупница. Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България. Настоящият треньор на гостите Анатоли Нанков е водил и двата тима.

„Първо трябва да убедя нашите футболисти, че преди мача от първенството срещу ЦСКА (София), трябва да изиграем двубой за купата на България. Познавам съперника. Марек е борбен тим, играе агресивно. В Дупница винаги е трудно за гостуващите отбори. Ние имаме доста кадрови проблеми – контузени и болни. Смятам обаче, че сме по-класния отбор. Отиваме да победим Марек“, коментира пред Sportal.bg Анатоли Нанков, старши треньор на Монтана.