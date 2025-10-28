Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Анатоли Нанков: В Дупница винаги е трудно, отиваме да бием Марек

Анатоли Нанков: В Дупница винаги е трудно, отиваме да бием Марек

  • 28 окт 2025 | 09:36
  • 883
  • 0

Утре, едноименния тим на Монтана играе с Марек в Дупница. Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България. Настоящият треньор на гостите Анатоли Нанков е водил и двата тима.

„Първо трябва да убедя нашите футболисти, че преди мача от първенството срещу ЦСКА (София), трябва да изиграем двубой за купата на България. Познавам съперника. Марек е борбен тим, играе агресивно. В Дупница винаги е трудно за гостуващите отбори. Ние имаме доста кадрови проблеми – контузени и болни. Смятам обаче, че сме по-класния отбор. Отиваме да победим Марек“, коментира пред Sportal.bg Анатоли Нанков, старши треньор на Монтана.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 836
  • 0
Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 918
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 1024
  • 1
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11585
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 15993
  • 10
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 1967
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди сблъсъка за Купата

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди сблъсъка за Купата

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 2359
  • 4
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 4064
  • 3
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11585
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 15993
  • 10
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 48276
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 21405
  • 32