Нанков: Хубавото е, че печелим точки

  • 24 окт 2025 | 17:08
  • 121
  • 0

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след равенството 1:1 срещу Арда (Кърджали) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"След точката в Стара Загора, когато играхме добре и заслужавахме повече победата, днес се получи динамичен мач. Отборът на Арда идва след тежка серия. Арда е добър отбор с добри футболисти и треньор. Точката е положителна за Монтана.

През втората част се защитавахме повече, но нападателите ни получиха леки контузии, след което заиграхме по-дефанзивно.

Момчетата се стараят и виждате, че няма леки мачове за нашия отбор. Ние се опитваме всеки мач да играем за победа. Хубавото е, че печелим точки", заяви Нанков.

