  Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

  • 20 окт 2025 | 22:12
  • 469
  • 0

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков сподели мнението си след равенството на своя тим с Берое. Двата тима завършиха 1:1 в Стара Загора.

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

“Лошо започнахме с гол на Берое, но после заиграхме по-добре. Създадохме повече голови положения, но не успяхме да ги оползотворим. Накрая имахме чисти положения, които пропуснахме. Закономерно мачът завърши наравно.

Не мога да съм недоволен, има още какво да се желае, стараха се. Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен. Играха добре момчетата. Жалко, че пропуснахме такива положения.

За нашия отбор всички точки са в полза. Знаете, че след загубихме три мача и се събра напрежение. Смятам, че спечелихме днес една точка”, заяви Нанков.

