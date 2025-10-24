Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 470
  • 0
11-те на Монтана и Арда

Монтана посреща Арда (Кърджали) в първия двубой от XIII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Огоста" ще започне с първия съдийски сигнал на великотърновеца Михаел Павлов в 15:00 часа.

Стартови състави:

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофър Ачемпонг, 20. Дейвид Малембана, 18. Костадин Илиев, 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров, 7. Борис Димитров, 3. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике, 27. Томас Де Азеведо, 6. Важебах Сакор;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 8. Атанас Кабов, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа

