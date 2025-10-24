Популярни
Нападател пред дебют за Монтана

  24 окт 2025 | 12:31
Нападател пред дебют за Монтана

Новакът в елита Монтана допусна две последователни загуби на своя стадион „Огоста“ от варненските Спартак и Черно море, макар и след множество създадени голови положения.

Тимът показа стабилна игра и при визитата си в Стара Загора, където успя да вземе точка, което вероятно ще накара старши треньора Анатоли Нанков да запази същия титулярен състав и за днешното домакинство срещу Арда. Очаква се бразилският нападател Витиньо да направи своя официален дебют, след като остана на резервната скамейка в предишния мач под „Аязмото“.

Централният бранител Мартин Михайлов и опитният нападател Иван Коконов продължават да се възстановяват и тренират на облекчен режим, поради което няма да бъдат на разположение за сблъсъка с кърджалийци. Ибрахима Мухамад вече се включи в заниманията на отбора, но все още не е в оптимална игрова форма и също ще пропусне двубоя. Трайно контузен остава Ариан Мършуля, който продължава възстановяването си в родната Хърватия.

